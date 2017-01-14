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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Росія направить до Криму додаткові системи С-400

13:55, сьогодні 25
Систепа С-400
Систепа С-400 / bastion-karpenko.narod.ru

Кремль хоче розгорнути на окупованому півострові додаткові зенітні ракетні системи (ЗРС) С-400 "Тріумф".

Про це повідомив командувач 4-ю армією ВВС і ППО РФ генерал-лейтенант Віктор Севостьянов журналістам в окупованій Феодосії, пише "Інтефакс".

"Звичайно, це передбачено. Про терміни я б не хотів поки говорити", – зазначив він.

Російський генерал нагадав, що 14 січня полк ППО, який заступив на бойове чергування у Феодосії, продовжить використовувати системи С-300.

ЗРС С-300 з бойового чергування не знімалася в цьому полку. Вона досі веде бойове чергування,
– зазначив Севостьянов.

Також він запевнив, що система С-400 зможе виявляти і знищувати навіть літаки-"неведимки".

"Система С-400 дозволяє одночасно супроводжувати і знищувати до 300 повітряних і наземних цілей, що діють на всьому діапазоні швидкостей і висот. Літаки, ракети та інші повітряні об'єкти, зроблені за технологією "Stels" – це не невидимки. Можливо, дальність виявлення скоротиться, але це не буде критично: мета буде однозначно виявлена, обстріляна і збита в разі, якщо вона загрожуватиме Російської Федерації", – сказав генерал.

Зазначимо, у ЗСУ вважають, що завдяки комплексу С-400 "Тріумф", який розмістили в анексованому Криму, Росія хоче продемонструвати свою оборонну здатність.

Теги: Україна
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