10:12
10 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін у пологовому будинку. Розсекречення
Вєсті Кремля
21:47, 8 березня
Вєсті.UA: Кличко в тумані. Державна таємниця СБУ
Вєсті.UA
21:32, 9 березня
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, сьогодні
Випуск новин за 23:00: Російських
Випуск новин
00:42, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Росія не просить скасовувати санкції, – Лавров

09:05, сьогодні 945 Читать новость на русском
Сергій Лавров
Сергій Лавров / topnews.si

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розповів, хто першим має виконувати Мінські угоди.

Про це він заявив на прес-конференції за підсумками зустрічі з главою МЗС Німеччини Зігмаром Габріелем, передає "Сегодня".

"Наші західні колеги кажуть, що не зніматимуть свої санкції – ми і не просимо цього – поки Росія не виконає Мінські домовленості", – сказав Лавров.

Глава МЗС Росії вважає, що виконувати Мінські угоди, перш за все, мають бойовики і Україна.

Також російський міністр додав, що звинувачення на адресу Росії у хакерських атаках і втручанні в справи інших країн є безпідставними.

Нашим відносинам тільки б пішло на користь, якби від таких спроб шукати винних у всіх бідах у РФ ми б відмовилися. Поки будь-яких фактів, які підтверджують ці звинувачення, ми не побачили,
– заявив Сергій Лавров.

Читайте також: Чому Росія стає слабкою: 5 фактів від журналіста

Теги: Політика Сергій Лавров Новини Росії Санкції Мінські домовленості
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Блокада торгівлі з окупантами. З’явився перший редут на маріупольському напрямку
 25 лютого , 20:52
Янукович сказав, хто ж почав війну на Донбасі
28 листопада 2016 , 14:50 6
Бойовики вбили українського воїна
 29 жовтня 2016 , 12:52 3
В Сумах затримали студенток, які працювали повіями "задля розваги"
 11 січня , 20:05
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук