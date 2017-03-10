Росія не просить скасовувати санкції, – Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розповів, хто першим має виконувати Мінські угоди.

Про це він заявив на прес-конференції за підсумками зустрічі з главою МЗС Німеччини Зігмаром Габріелем, передає "Сегодня".

"Наші західні колеги кажуть, що не зніматимуть свої санкції – ми і не просимо цього – поки Росія не виконає Мінські домовленості", – сказав Лавров.

Глава МЗС Росії вважає, що виконувати Мінські угоди, перш за все, мають бойовики і Україна.

Також російський міністр додав, що звинувачення на адресу Росії у хакерських атаках і втручанні в справи інших країн є безпідставними.

Нашим відносинам тільки б пішло на користь, якби від таких спроб шукати винних у всіх бідах у РФ ми б відмовилися. Поки будь-яких фактів, які підтверджують ці звинувачення, ми не побачили,

– заявив Сергій Лавров.

Читайте також: Чому Росія стає слабкою: 5 фактів від журналіста