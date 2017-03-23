Росія не розглядає визнання "ЛНР" і "ДНР", – член партії Путіна

Росія працює в рамках мінських угод, питання про визнання "ДНР" та "ЛНР" не стоїть на порядку денному.

Про це заявив голова вищої ради путінської партії "Єдина Росія" Борис Гризлов, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Питання про визнання "ДНР" і "ЛНР" в цей момент, найближчим часом не стоїть, ми намагаємося працювати по мінських угодах", – сказав Гризлов.

Політик зазначив, що в разі виконання мінських угод ці райони отримають особливий статус з широкою автономією.

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Борис Гризлов – уповноважений представник Росії в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України.