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Росія не зупинить свою кампанію агресії, доки не зупинимо її ми, – Порошенко закликав G7 до дій

14:35, сьогодні 101
Порошенко закликав
Порошенко закликав "Велику сімку" вжити заходів щодо агресії Росії / Getty Images

Президент України Петро Порошенко закликав лідерів "Великої сімки" не дати Москві жодних шансів на продовження своєї агресивної політики щодо України, згадавши історію, проявивши мудрість і далекоглядність.

Про це Порошенко написав у колонці видання Politico.

У матеріалі Президент України зазначає, що історія вчить тому, що умиротворення веде до ще більшої агресії, і що лише з позицій сили можна відстояти сталий мир і відновити безпеку та стабільність. А це – зміцнення стійкості України шляхом підтримки реформ та посилення оборонних спроможностей армії, у тому числі новітніми видами оборонного озброєння.

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"Сьогодні "Велика сімка" – клуб поважних держав та світових лідерів, з якого Росію видворено з ганьбою – має слушну нагоду для чіткої відповіді агресору. Кремлю не змити кров зі своїх рук та не уникнути відповідальності за крадіжку Криму та експорт війни на Донбас", – наголошується у матеріалі Порошенка.

Росія не зупинить свою кампанію агресії, доки не зупинимо її ми. Захід має продемонструвати відданість спільним діям та повстати спільним фронтом на захист цінностей і поваги до міжнародного права,
– переконаний глава Української держави.

Він наголосив, що за умов, коли список жертв агресії далі зростає, "відкладати чи вдаватися до заспокійливих напівзаходів не просто недоречно, а загрозливо".

Порошенко також застеріг країни вільного світу від впливу "російської гібридної машини війни нового зразка", яка невпинно набирає обертів.

"Її вплив тепер відчувають не лише в Україні. Щупальця Кремля намагаються взяти за горло і ключові столиці Об'єднаної Європи, і трансатлантичних союзників", – додав президент.

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Резюмуючи свою статтю глава Української держави наголосив, що якщо "вільний світ серйозно зацікавлений в мирі та світовому порядку, слід пам'ятати, що відновлення нормальних відносин з Москвою пролягає через Київ".

Росія повинна виконати мінські домовленості, передусім в частині безпеки. Вона повинна повернути Крим Україні, відновити територіальну цілісність нашої держави у міжнародно визнаних кордонах. Все інше – від лукавого,
– зазначив Президент України.

Теги: Україна Політика Петро Порошенко Велика сімка Україна – Росія Новини Росії
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