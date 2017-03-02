Росія несе повну відповідальність за окупований Донбас, – Найєм

Росія несе повну відповідальність за те, що зараз відбувається на території окупованого Донбасу.

Про це заявив депутат БПП Мустафа Найєм в ефірі програми "Лівий берег з Сонею Кошкіною" на 24 Каналі.

Російська Федерація відповідає за все, що там (на території окупованого Донбасу, – "24") відбувається. За порушення прав людини, за вбивства, за катування,

– зазначив він.

Проте статус окупації потрібно прописала в законах, зазначає нардеп.

За словами Наєйма, навіть якщо Росія несе відповідальність за окупований Донбас, Україна повинна припинити всі ті злочини, які чиняться на цій території.

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