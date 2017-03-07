Росія обурилась продовженню військової місії Канади в Україні

Канада продовжить навчальну місію Збройних Сил в Україні до 2019 року.

Про це повідомили міністри національної оборони та закордонних справ Канади, передає "Радіо Свобода".

Канадці навчатимуть українських військових, як діяти у малих групах, розмінуванню, як працювати на звільненій території військовій поліції та медичній допомозі. Це збільшить обороноздатність української армії.

Операція UNIFIER є частиною ширших зусиль уряду Канади, спрямованих на підтримку демократії, прав людини і верховенства права в Україні шляхом надання фінансової, гуманітарної і нелетальної військової допомоги,

– заявили в уряді Канади.

До слова, допомога Канади вже обурила Москву. Посольство Росії різко засудило співпрацю України і Канади.

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