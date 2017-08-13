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Росія отримала від Ірану важке озброєння, начхавши на заборону ООН

18:15, сьогодні 573 Читать новость на русском
Іран поставив Росії заборонене важке озброєння
Іран поставив Росії заборонене важке озброєння / Фото з вільних мереж

Росія разом з Іраном порушили резолюцію Ради безпеки ООН, яка забороняє поставки та обслуговування іранського важкого наступального озброєння для країн ООН.

Про це повідомляє Welt am Sonntag з посиланням на джерела в західних спецслужбах.

Згідно з інформацією видання, в червні 2017 року іранські літаки двічі приземлялися в аеропорту Хмеймім у Сирії. Саме там розташована російська авіаційна група.

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Іранські літаки доставили компоненти важкого озброєння, які потім були перевезені на вантажівках у середземноморський порт Тартус. В порту ці компоненти важкого озброєння були повантажені на російський корабель "Спарта III". Останній прибув із військовим вантажем до Новоросійська.

Видання також опублікувало фото, на якому зображено іранський літак у Хмеймімі. Час, коли був зроблений знімок, не вказується.

Як свідчать дані сервісу VesselFinder, 5 серпня "Спарта III" вийшов з Тартусу та 13 серпня прибув до Новоросійська.

За твердженнями німецького видання, Росія та Іран порушили резолюцію Ради безпеки ООН 2231, ухвалену в липні 2015 року. Резолюція вводить у дію Спільний всеосяжний план дій (СВПД) за рішенням іранської ядерної проблеми. Документ забороняє без схвалення Ради безпеки "пряму або опосередковану поставку (…) для використання в Ірані або в його інтересах будь-яких бойових танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем великого калібру, бойових літаків, бойових вертольотів, військових кораблів, ракет або ракетних систем".

Додамо, що видання у своєму матеріалі не уточнює, компоненти якого саме важкого озброєння поставив Іран Росії. При цьому ЗМІ називає описаний шлях поставок "новим контрабандистським маршрутом". За даними видання, цей маршрут стане частиною нової, тіснішої взаємодії між Москвою і Тегераном.

Теги: Новини Росії Зброя Іран ООН
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