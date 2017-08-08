Росія передала бойовикам цілий арсенал зброї та військової техніки в липні

Станом на 2 серпня було відомо, що в липні бойовики Донбасу отримали з території Росії цілий арсенал військової техніки та зброї. Зокрема, – 4 танки, 7 бойових бронемашин, 4 артилерійські системи та 7 реактивних систем залпового вогню.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав представник України в підгрупі з питань безпеки тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Євген Марчук.

Він зазначив, що опублікована ним інформація –маленький фрагмент із офіційних матеріалів, які українська сторона щоразу оприлюднює під час засідань Робочої групи з питань безпеки в Мінську.

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Згідно з повідомленням, за попередній місяць на захоплені бойовиками території України надійшло також 19 вагонів і 10 вантажівок із боєприпасами (близько 600 тон), близько 8 авто, 103 цистерни і 4 бензовози з паливом (близько 6 130 тон).

Окрім того, за даними Марчука, в липні було зафіксовано 44 випадки використання бойовиками безпілотників для розвідки території України і 4 випадки застосування розвідувальної російської авіації.

Зазначається, що з початку 2017 року російський транспорт 157 разів незаконно перетинав український кордон (104 рази поїзди, 53 рази колони військової та автомобільної техніки), із них у липні – 18 (в червні – 14).

"Російська сторона завжди заперечує, заявляючи, що це не підтверджені дані, тобто щоб ми показали, з якої точки і в який час доби велась зйомка", – зазначив Марчук.

"А далі – справа техніки – виявити і встановити, хто це міг робити чи виявити точне місце розташування прихованої камери. Кому треба, в тому числі і за межами України, бачать те, що треба. І точний (до хвилин час) і навіть GPS координати", – додав Марчук.