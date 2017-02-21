Росія передасть Україні 12 громадян

Федеральна служба виконання покарань РФ поверне 12 українських громадян, які відбували покарання в Криму і були незаконно вивезені з анексованого півострова у Росію.

Про це повідомив заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов на своїй сторінці у Facebook.

"Одразу уточнюю, що це не є політв'язні. Це люди, які були засуджені українськими судами, але вони, як і всі громадяни України мають право повернутися на територію України. Наразі передача запланована на 3-тє березня", – йдеться у повідомленні.

Сергій Пєтухов подякував МЗС України та Уповноваженому з прав людини, які зіграли важливу роль у цьому процесі.

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