Росія передає Україні в'язнів з Криму: з'явилось фото

Федеральна служба виконання покарань Росії на території окупованого Криму передає Україні 12 ув'язнених.

Про це повідомив представник Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини Михайло Чаплига.

Фото він оприлюднив у своєму Facebook.

"Почалося переміщення 12 ЗК з Криму", – написав Чаплига.

В Мін’юсті підтверджують інформацію про процес передачі ув'язнених, додавши, що зараз вони перебувають у "сірій зоні" на адміністративному кордоні з Кримом, пише "Інтерфакс-Україна".

"Зараз контакту немає, оскільки вони у "сірій зоні"... Процес йде і ми чекаємо звідти інформацію", – пояснивли у Мін’юсті.

Водночас у російській Федеральній службі виконання покарань зазначили, що передача відбулася на контрольно-пропускному пункті "Нехотєєвка-Гоптівка" Білгородської області, що на кордоні з Харківською областю України.