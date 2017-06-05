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Росія підняла по тривозі війська на кордоні з Україною та перекинула підрозділи у Крим

13:05, сьогодні 2253 Читать новость на русском
Російські військові
Російські військові / Фото з відкритих джерел

Міноборони Росії провели раптову перевірку військ біля кордонів України – Збройні сили РФ були підняті по тривозі, та перекинули підрозділи до окупованого Криму.

Про це пише видання УНІАН.

Війська підняли по тривозі за наказом командувача військ Південного військового округу (ПВО) Олександра Дворнікова.

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До перевірки залучили мотострілкові з‘єднання, дислоковані в окупованому Криму, Дагестані, Чечні, Південній Осетії, Ростовській області та Краснодарському краї.

Окрім того, на транспортних літаках перекинули підрозділи з Чеченської Республіки, Республіки Дагестан і Ростовської області на полігони Астраханської, Волгоградської областей, Краснодарського краю і окупованого Криму. Також залізницею переправили військову техніку на полігони, де підрозділи мають виконувати завдання за призначенням.

Теги: Україна Війна на Донбасі Новини Криму Новини Росії
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