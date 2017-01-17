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Росія підриває світовий порядок, – представник США в ООН

22:05, сьогодні 174 Читать новость на русском
Саманта Пауер
Саманта Пауер / Getty Images

Дії Російської Федерації загрожують міжнародному порядку.

Про це заявила представник США в ООН Саманта Пауер під час свого останнього виступу на посаді в "Атлантичній раді", повідомляє Reuters.

За її словами, Росія братиме участь в агресивних і дестабілізуючих діях, які загрожують міжнародному порядку. Пауер наголосила, зокрема, на втручанні Росії в ситуацію в Україні, підтримці сирійського уряду у громадянській війні і зусиллях РФ, спрямованих на те, щоб вплинути на вибори в США та інших західних демократичних країнах.

Дії Росії не захищають новий світовий порядок. Вони підривають той, який існує,
– заявила вона, представник США в ООН.

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Вона зазначила, що Росія неодноразово використовувала стратегію "заперечення і брехні", щоб уникнути відповідальності за проступки на міжнародній арені.

Теги: Новини Росії Політика США
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