Росія підтвердила свою участь у Євробаченні-2017

Росія є офіційним учасником конкурсу Євробачення-2017.

Про це розповів перший заступник генерального директора НТКУ, виконавчий продюсер Євробачення-2017 Олександр Харебін, повідомляє Ліга.нет.

При цьому він зазначив, що в Україну не впускатимуть артистів з санаційного списку.

Заборона на в'їзд конкретних людей, які загрожують національній безпеці України, існує. Компетентні органи нашої країни будуть приймати рішення при виникненні подібної ситуації. Домисли обговорювати безглуздо. Це внутрішня справа нашої держави,

– пояснив він.

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Нагадаємо, півфінали Євробачення-2017 заплановано на 9 і 11 травня, а фінал – 13 травня.