Росія планує направити до анексованого Криму додаткові підводні човни

Вже невдовзі кількість російських підводних човнів у Чорному морі може збільшитися. Росія планує відправити до анексованого Криму ще три субмарини.

Про це заявив офіційний представник Чорноморського флоту РФ В’ячеслав Трухачьов, передає ТАСС.

За його словами, до кінця 2017 року очікується прибуття трьох неатомних підводних човнів проекту 636.3 "Краснодар", "Колпіно" та "Великий Новгород". Вони оснащені крилатими ракетами комплексу "Калібр".

Зараз же в Чорному морі перебуває три підводні човни з цього проекту "Новоросійськ", "Ростов-на-Дону" та "Старий Оскол".

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