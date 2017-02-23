Росія планує повернути в Україну 16 в'язнів

Найближчим часом Росія може повернути до України 16 в'язнів, які відбувають покарання у пенітенціарних закладах в анексованому Криму.

Про це повідомив Міністр юстиції Павло Петренко.

Росія виконає попередні домовленості і передасть першу частину українських громадян, які знаходяться у в'язницях в окупованому Криму. Мова йде про 12, можливо, 16 людей. Ми проводимо закриті дипломатичні перемовини, щоб їх повернути,

– зазначив міністр.

Нагадаємо, що над звільненням співвітчизників працюють Міністерство закордонних справ та Мін'юст. Перешкодою стає лише російська сторона, яка, посилаючись на юридичні нюанси, затягує процес передання в'язнів.

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