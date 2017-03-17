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БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Росія почала формувати нову армію біля кордону з Україною

17:21, сьогодні 1376
Російські військові
Російські військові / vidomosti-ua.com

У Південному військовому окрузі 8-ої загальновійськової армії Російська Федерація почала формування нової армії.

Про це повідомляє видання "Известия".

Штаб так званої "вісімки" керівництво планує розгорнути у Новочеркаську. А частини і підрозділи нового об'єднання будуть дислокуватися у Ростовській і Волгоградській областях, які межують з Україною.

"Нова армія стане найважливішим елементом забезпечення безпеки Росії на південно-східному стратегічному напрямку", – заявили у Південному військовому окрузі.

Перший етап створення нової армії планують завершити вже у червні цього року. За цей час має бути створено штаб "вісімки" та бригаду управління.

Імовірно, до складу армії увійде 150-а мотострілецька дивізія, яка базується у Новочеркаську, та 20-та гвардійська мотострілецька бригада, яка дислокується у Волгограді.

Теги: Новини Росії Україна-Росія
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