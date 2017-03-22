Росія погрожує звернутися до ООН та Ради Європи через Самойлову

Громадська палата Росії звернеться до Ради Європи та ООН щодо рішення СБУ заборонити в'їзд в Україну учасниці Євробачення-2017 від РФ Юлії Самойловій.

Про це заявила голова комісії Громадської палати РФ з розвитку громадської дипломатії та підтримки співвітчизників за кордоном Олена Суторміна, повідомляє "РИА Новости".

"Ми звернемося зараз до комісара Ради Європи з прав людини та в ООН, тому що це абсолютно кричущий факт і він вимагає, щоб міжнародні організації сказали своє слово", – сказала Суторміна.

Нагадаємо, 22 березня СБУ заборонила в'їзд на три роки на територію країни учасниці Євробачення-2017 від Росії Юлії Самойловій.

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