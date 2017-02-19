Росія показує, що не збирається звільняти Донбас і припиняти війну, – журналіст

Визнавши документи, які видаються на територіях окупованого Донбасу, Росія фактично визнає призначених Кремлем польових командирів "органами влади".

Про це пише відомий журналіст Юрій Бутусов у блозі "Россия узаконила оккупацию украинского Донбасса", який опубліковано на сайті "24".

За його словами, таким чином Росія де-факто в односторонньому порядку визнає, що окупованими районами керує не Україна, а якась місцева "влада".

Це очевидний крок по ескалації війни. Росія грубо порушила суверенітет України над окупованими районами, це відкрите та демонстративне втручання у внутрішні справи нашої країни,

– наголошує автор.

Також журналіст, підкреслює, що Росія не розірвала Мінських угод, однак, на його думку, така провокація – це розрив де-факто.

Це не мирний сценарій. Це підготовка до великої війни. І демонстрація, що нинішні дії Заходу щодо мирного врегулювання не змусять Путіна відступити. РФ показує, що не збирається звільняти Донбас і припиняти війну добровільно. Цей указ – це інструмент тиску на Україну. Який однозначно може бути трактовано як анексія,

– резюмує Бутусов.

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Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання документів, які видаються на територіях окупованого Донбасу.



Зауважимо, що такий гучний крок Кремля уже засудили президент Петро Порошенко, Секретар РНБО Олександр Турчинов і очільник МЗС Павло Клімкін.