23:34
9 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін у пологовому будинку. Розсекречення
Вєсті Кремля
21:47, 8 березня
Вєсті.UA: Кличко в тумані. Державна таємниця СБУ
Вєсті.UA
21:32, сьогодні
Боротьба за мантії: які одіозні судді змагаються за місце у Верховному суді
ЦРУ
08:25, 8 березня
Випуск новин за 22:00: Страйк гірників. Допит Януковича
Випуск новин
23:22, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Росія поширює нацистську пропаганду проти діда-українця канадського міністра

23:03, сьогодні 1000 Читать новость на русском
Дід Христі Фріланд був українцем
Дід Христі Фріланд був українцем / Getty images

Міністр закордонних справ Канади, українка за походженням Христя Фріланд відреагувала на поширювану російськими пропагандистськими ЗМІ інформацію про те, що її дід, який народився в Україні, нібито був нацистським колабораціоністом.

Про історію непростих відносин головного дипломата Канади з Росією пише в своїй статті на сторінках The Washington Post Алан Фріман.

Зокрема, він зазначає, що 49-річна Фріланд вільно володіє російською мовою і колись очолювала Московське бюро видання Financial Times.

Вона вже давно в напружених стосунках з російським урядом через її активну підтримку України та її книги, що викривають вплив російських олігархів,
– зазначає автор.

Після призначення Фріланд главою МЗС Канади статті про історію її сім'ї почали активно поширювалися пропутінськими сайтами.

Він наводить для прикладу статтю під заголовком "Нацистський скелет у сімейній шафі", в якій йшлося, що «дід Фріланд по материнській лінії Михайло Хом'як очолював українську газету, що розповсюджувала нацистську пропаганду в окупованому німцями Кракові в 1940-х роках".

Читайте також: Фріланд заявила, що ні за яких умов не погодиться на пропозицію Росії

Хом'як емігрував до Канади після закінчення війни і став провідним членом чисельної української громади в провінції Альберта, де пізніше народилася сама Фріланд.

"Американські офіційні особи публічно заявили, і навіть Ангела Меркель публічно говорила, що були спроби з боку Росії дестабілізувати західні демократії, і я думаю, що слід не дивуватися, якщо ці зусилля були використані й проти Канади", – відповіла Фріланд.

Нагадаємо, у січні 2017 стало відомо, що українка за походженням Христя Фріланд очолить МЗС Канади.

Теги: Політика Україна Канада українці Російська пропаганда Христя Фріланд
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Головні новини 9 березня: Шевченківські дні, ліквідація російського снайпера і знову Туск
сьогодні, 22:05 Головні новини 9 березня: Шевченківські дні, ліквідація російського снайпера і знову Туск
444
День народження Тараса Шевченка: його вірші ставали гаслами і на Майдані, і на передовій
сьогодні, 22:01 День народження Тараса Шевченка: його вірші ставали гаслами і на Майдані, і на передовій
Повернись живим 138
Якби Тарас Шевченко став нашим сучасником...
сьогодні, 20:39 Якби Тарас Шевченко став нашим сучасником...
Дід Панас 262
Від січня до січня: здобутки економіки за рік
сьогодні, 20:15 Від січня до січня: здобутки економіки за рік
Яніна Ткачук 645
Невідомі факти з особистого життя Шевченка: Тест
сьогодні, 19:39 Невідомі факти з особистого життя Шевченка: Тест
985
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Жителі Авдіївки розповіли про тривожну ситуацію у місті
31 січня , 15:41
Як українські військові відсвяткували новорічну ніч на фронті
 1 січня , 21:48
Як кандидати із "сумнівним минулим" прагнуть потрапити до Вищої ради правосуддя
 сьогодні , 22:53
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук