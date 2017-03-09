Росія поширює нацистську пропаганду проти діда-українця канадського міністра

Міністр закордонних справ Канади, українка за походженням Христя Фріланд відреагувала на поширювану російськими пропагандистськими ЗМІ інформацію про те, що її дід, який народився в Україні, нібито був нацистським колабораціоністом.

Про історію непростих відносин головного дипломата Канади з Росією пише в своїй статті на сторінках The Washington Post Алан Фріман.

Зокрема, він зазначає, що 49-річна Фріланд вільно володіє російською мовою і колись очолювала Московське бюро видання Financial Times.

Вона вже давно в напружених стосунках з російським урядом через її активну підтримку України та її книги, що викривають вплив російських олігархів,

– зазначає автор.

Після призначення Фріланд главою МЗС Канади статті про історію її сім'ї почали активно поширювалися пропутінськими сайтами.

Він наводить для прикладу статтю під заголовком "Нацистський скелет у сімейній шафі", в якій йшлося, що «дід Фріланд по материнській лінії Михайло Хом'як очолював українську газету, що розповсюджувала нацистську пропаганду в окупованому німцями Кракові в 1940-х роках".

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Хом'як емігрував до Канади після закінчення війни і став провідним членом чисельної української громади в провінції Альберта, де пізніше народилася сама Фріланд.

"Американські офіційні особи публічно заявили, і навіть Ангела Меркель публічно говорила, що були спроби з боку Росії дестабілізувати західні демократії, і я думаю, що слід не дивуватися, якщо ці зусилля були використані й проти Канади", – відповіла Фріланд.

Нагадаємо, у січні 2017 стало відомо, що українка за походженням Христя Фріланд очолить МЗС Канади.