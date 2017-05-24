Росія повинна відповідати за свої дії в Криму та на Донбасі, – Трамп

Президент США Дональд Трамп запевнив, що Росія повинна нести відповідальність за свої дії на анексованому Криму на окупованому Донбасі. А також виконувати Мінські домовленості.

Про це він заявив під час зустрічі з президентом Італії Серджіо Маттареллою та прем’єром країни Паоло Джентілоні, передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення Білого дому.

"Президент Трамп підтвердив трансатлантичну єдність щодо притягнення Росії до відповідальності за її дії в Криму і на сході України, а також наголосив на важливості переконання Росії виконати свої зобов'язання щодо Мінських угод", – йдеться в повідомленні.

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