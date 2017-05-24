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Росія повинна відповідати за свої дії в Криму та на Донбасі, – Трамп

17:44, сьогодні 1488 Читать новость на русском
Трамп вимагає від Росії відповісти за свої дії на Донбасі
Трамп вимагає від Росії відповісти за свої дії на Донбасі

Президент США Дональд Трамп запевнив, що Росія повинна нести відповідальність за свої дії на анексованому Криму на окупованому Донбасі. А також виконувати Мінські домовленості.

Про це він заявив під час зустрічі з президентом Італії Серджіо Маттареллою та прем’єром країни Паоло Джентілоні, передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення Білого дому.

"Президент Трамп підтвердив трансатлантичну єдність щодо притягнення Росії до відповідальності за її дії в Криму і на сході України, а також наголосив на важливості переконання Росії виконати свої зобов'язання щодо Мінських угод", – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Трамп своїм візитом в ЄС може здійснити прорив щодо України, – екс-помічник Обами

Теги: Політика Дональд Трамп Війна на Донбасі Анексія Криму
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