Росія привела у боєготовність системи протиповітряної оборони через КНДР

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Російські системи ППО на Далекому Сході приведені в стан підвищеної боєготовності у зв'язку із напруженою ситуацією довкола КНДР.
Про це повідомив екс-голова комітету Ради Федерації з оборони й безпеки РФ Віктор Озеров, пишуть "РИА Новости".
Збройні сили РФ стежать за подіями навколо КНДР, під підвищеною увагою військових перебувають зони можливих пусків ракет з території республіки.
Читайте також: КНДР погрожує стерти США з лиця Землі
За словами Озерова, Росія готова перехопити не лише ракети КНДР, а й ракети США, якщо Білий дім вирішить відповісти Ким Чен Ину.
"Реакція Трампа на заяви Пхеньяна зрозуміла й виправдана, державі у світі недозволено загрожувати іншій нанесенням ударів", – підкреслив він.
Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп заявив, що КНДР зустрінеться з "вогнем і люттю", яких світ ще не бачив у випадку, якщо її розробки ядерної зброї загрожуватимуть США.