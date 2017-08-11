Росія привела у боєготовність системи протиповітряної оборони через КНДР

Російські системи ППО на Далекому Сході приведені в стан підвищеної боєготовності у зв'язку із напруженою ситуацією довкола КНДР.

Про це повідомив екс-голова комітету Ради Федерації з оборони й безпеки РФ Віктор Озеров, пишуть "РИА Новости".

Збройні сили РФ стежать за подіями навколо КНДР, під підвищеною увагою військових перебувають зони можливих пусків ракет з території республіки.

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За словами Озерова, Росія готова перехопити не лише ракети КНДР, а й ракети США, якщо Білий дім вирішить відповісти Ким Чен Ину.

"Реакція Трампа на заяви Пхеньяна зрозуміла й виправдана, державі у світі недозволено загрожувати іншій нанесенням ударів", – підкреслив він.

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп заявив, що КНДР зустрінеться з "вогнем і люттю", яких світ ще не бачив у випадку, якщо її розробки ядерної зброї загрожуватимуть США.