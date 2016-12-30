Росія приєднає "ЛДНР"?

Як стверджує координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук, помічник Путіна Сурков пообіцяв самопроголошеним "республікам" Донбасу входження до складу РФ.

Як каже українське прислів’я, дурень думкою багатіє. Та навіть маючи справу з дурнями, складно уявити, що ватажки "ДНР" та "ЛНР" дійсно повірили у те, що їхні недореспубліки можуть стати частиною "матінки-Росії". З усіма можливими преференціями, які "вожді" намалювали особисто для себе. Наприклад, із заброньованими для Захарченка та Плотницького місцями у Держдумі – як у кримської прокурорші Поклонської. Поки що Росія тримає своїх гвинтиків у щасливому невіданні відносно того, наскільки такий план є утопічним. Однак чим більш нав’язливо звучать мантри про те, що проект "Новоросія" живіший за всіх живих, тим менше цьому вірять всі, чий рівень інтелекту бодай трохи вищий за IQ "Мотороли".

Як писав нещодавно донецький найманець Валерій Гратов, "в ДНР на фронті – пекло. Поки Сашко Захарченко не може вийти із запою, нас довбають по всій лінії. Насипають жорстко. Гіві кудись під шумок пропав. Бійці деморалізовані, карателі лізуть з усіх боків, наші героїчно відбиваються! Але у нас великі втрати, з підтвердженого – вже 37 людей загинули і 52 важко поранено, п'ятьох буквально розірвало на дрібні шматки якимось невідомим снарядом".

Коли "провідник" "ДНР" Захарченко тверезий, він хвацько позує перед ЗМІ. Проте запої – за словами його ж соратників – у нього трапляються часто, чому сприяє загальна ситуація в "ДНР"

Те, чим іще жили минулого тижня "республіки", сайт "24" відстежував на матеріалі українських та російських ЗМІ.

Сурков пообіцяв "купити слона"…

"Представники "ДНР" провели нараду "керівників органів влади і місцевого самоврядування ДНР" за участю представника адміністрації президента РФ Владислава Суркова. Під час зустрічі Сурков відзначив, що "представники влади ДНР" повинні більше зустрічатися і спілкуватися з місцевими жителями з метою доведення до них інформації про вагомий внесок Росії в розвиток "ДНР". Згідно з його обіцянкою, через рік-півтора "ДНР" і "ЛНР" повинні увійти до складу РФ на правах повноцінних адміністративних одиниць", – пише на своїй ФБ-сторінці координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Цей пост датовано минулою п’ятницею, тобто 23 грудня. Якби "провідники" "Новоросії" хоч на йоту володіли критичним мисленням, то згадали б слова російського міністра МЗС Сергія Лаврова, які прозвучали за півтора тижня до того. А віщав Лавров про те, що "ДНР" та "ЛНР" залишаються частиною української держави. Його цитує газета "2000" з посиланням на російський канал РБК.

"На запитання ведучого, чи має Росія якийсь вплив на "ДНР" і "ЛНР", Лавров визнав, що Росія має на них як економічний, так і політичний вплив, підкресливши при цьому, що вони – частина українського народу. "Звичайно ж, вони залежать від нас в політичному плані. Тому що ми виступаємо за те, щоб їх законні права як частини українського народу поважалися", – заявив Лавров.

Але ми домоглися від них головного. Ми домоглися від них того, щоб вони, незважаючи на прийняті декларації про незалежність, після досягнення Мінських домовленостей шукали вирішення всіх своїх проблем в рамках української держави,

– наводить слова Лаврова "2000".

Отже, всі крапки над "і" розставлено. Про що ж тоді говорив Сурков? Видання depo.ua не без скептицизму поставилося до можливості озвучення радником Путіна вищезгаданих обіцянок. "Чи можна вірити цій інформації, посилаючись виключно на джерела Тимчука – відкрите питання. Оскільки, на перший погляд відродження міфу про Росію, яка нас забере, міфу, що був актуальний під час "російської весни" 2014-го, сьогодні навіть на Донбасі виглядає абсурдом. Здавалося б, ну хто може повірити в цю брехню наприкінці 2016-го – початку 2017 року, на третьому році війни, навіть в зазомбованому регіоні? Але якісна пропаганда завжди може досягти своєї мети. Особливо там, де, крім надії, нічого більше не залишилося", – зазначає depo.ua.

Підживлювати цю хирляву надію для жителів "ЛДНР" є насущною потребою, бо "економічна ситуація на Донбасі близька до катастрофічної. Вугільна галузь поступово знищується, штати шахт скорочують. Деякі шахти навіть об'єднують в одну – "Ясинівка-Глибока" і "Північна". Через урізання бюджету "ДНР", яке відбувається на тлі санкцій і економічних проблем у Росії – головного спонсора сепаратистів Донбасу – бюджетники різних міст республіки скаржаться, що не отримують зарплату з листопада. Удови і дружини бойовиків повідомляють, що місцева "влада" не виплачує обіцяні компенсації", – пише видання.

І додає:

Сьогодні на Донбасі склалася ситуація, яку неможливо вирішити виключно гумконвоями. Їжа закінчується. І її спробують замінити ідеологією. Ситуація з імплементацією "Мінська-2" зайшла в глухий кут і зустріч "нормандської четвірки", яка відбулася восени, вкотре це підтвердила (…). Сьогоднішнє загострення в АТО, бої на Світлодарській дузі відбуваються в умовах економічної кризи в "ДНР", від якої потерпає бойова сила місцевої "армії". Вона страждає від поганого забезпечення пально-мастильними матеріалами, а також від браку живої сили, відтік якої має місце ще з кінця 2015 року. Причиною тому називалася затримка виплат.

(…) Інтеграція Донбасу в Україну сьогодні неможлива. Регіон є важким економічним тягарем для Росії, але виживання "народного режиму" залежить виключно від неї. У цих кризових умовах людям потрібно щось говорити. У всьому поганому потрібно звинувачувати виключно Україну, яка не хоче допомагати Донбасу, не вважає людей, що залишилися там, українцями, а також продовжує бомбити міста. Ніяких грошей від України не буде – допоможе тільки Росія. Тому потрібно, зціпивши зуби, терпіти і боротися, і за цю боротьбу, зовсім скоро, ми станемо частиною цієї великої країни. Дані меседжі цілком підходять для умов безвиході, в яких опинився режим терористів".

…але "слон" виявився дефективним

Про те саме пише й російський журналіст Павєл Канигін, журналіст "Новой газеты" – чи не єдиного прийнятного видання путінської Росії. "Нинішнє загострення відбувається на тлі соціально-економічного лиха в містах Донбасу і повного тупика в мирних переговорах. Занепад в регіоні, що почався з війною, примножується через товарну блокаду, яку посилює влада України.

Протягом останнього року єдиним економічним партнером (а по суті, неофіційним донором) Донбасу є Росія. З кінця 2014 року більшість виробництв регіону зупинена, а джерелом готівки для економіки сепаратистських утворень стали працівники бюджетної сфери та пенсіонери. Регулярні виплати їм надходять в рублях (як запевняють сепаратисти – з фінансових резервів). При цьому труднощі в російській економіці автоматично позначаються і на резервах "ДНР" і "ЛНР",

– пише Канигін.

Тим часом морального занепаду "армій" самопроголошених "республік" торкається й "Комсомольская правда". Тільки на відміну від "Новой газеты", "КП" подає загальний "депресняк" під таким собі "робінгудівським" соусом – мовляв, бійці засиділися в окопах, тоді як руки чешуться тіснити "хунту" й перемагати. Йти у наступ цим воякам необхідно хоча б тому, "що через незрозумілу ситуацію "ні миру, ні війни" йде відтік ідейних добровольців, йде деморалізація армії", – інформує московська газета.

На те, що "вперед треба йти", скаржаться всі бійці. Періодично командування віддає взагалі дивні накази про повну заборону вогню: мовляв, не піддавайтеся на провокації, по вас стріляють, а ви мовчіть. При цьому майже постійно йдуть обстріли з української сторони на півдні "ДНР",

– нарікають "ополченці" на сторінках "КП".

Брехня доволі неоковирна, а втім, й вона приносить користь: тепер ми знаємо, що й по той бік шанців преса визнає: "ополченцям" все остобісіло, от тільки відступати їм особливо нікуди: попереду – Захарченко, позаду – Плотницький (або ж навпаки, залежно як дивитися). Що ж до Москви, то вона залишається нездійсненною мрією обох "республік".



В мережі кепкують над Пушиліним – "спікером" "ДНР", котрий не виключає, що Україна перетвориться на федерацію, до якої й приєднається його "республіка"

Однак у самих "республіках" себе підбадьорюють, як тільки можуть. "Я б не вважав проект Новоросія невдалим. Це не проект, а порив, який може бути відкладений і дещо розтягнутий у часі, але не втратить при цьому своєї актуальності", – зазначає Денис Пушилін, "спікер парламенту" "ДНР". За його словами, подальший розвиток ситуації навколо Донбасу буде залежати від того, чи почне Київ федералізацію України, як передбачено Мінськими угодами.

Суб'єкт Української Федерації або Російської Федерації – варіативність зберігається,

– говорить Пушилін, котрого цитує "Накануне.Ру".

Безумовно, це дуже "щедро" зі сторони Пушиліна – залишити Україні шанс на те, що коли-небудь "ДНР" увійде до складу "української федерації", чим надасть Києву неабияку честь. "Я не бачу для нас долі Придністров’я. Нас 4 мільйони чоловік, спільний кордон з Росією, серйозний промисловий потенціал", – хвалиться непрацюючими шахтами Пушилін, виступаючи на прес-конференції у Москві.

Зрозуміло, що населення "ЛДНР" хотіло б бути настільки близько до Росії, наскільки дозволятиме можливість. Люди, які перебувають на лінії фронту, вважають, що борються не тільки за інтереси Донбасу, а Росії,

– зауважує присутній на тому ж таки заході головний редактор "Русского репортера" Віталій Лейбін, передає "ПолитНавигатор".

Російське видання "ПолитНавигатор" бачить "Новоросію" саме такою – значно більшою за ті території, які нині окуповані російсько-сепаратистськими угрупованнями

Проект "Надія"

Тим часом сепаратистські вожді та підкремлівські медіа бавляться новою іграшкою, яку підкинув їм український політикум. Мова про Надію Савченко, яку ще один затятий "новорос" Олег Царьов запросив до анексованого Криму. "В ефірі каналу НСН Царьов підкреслив, що коли-небудь Савченко доведеться тікати з української держави, тож він чекатиме її в Криму, де "Надії буде чим зайнятися".

Тут їй буде де жити і чим займатися,

– оголосив Олег Царьов.

Раніше Савченко позбавили права представляти Україну в ПАРЄ, а до цього виключили з фракції "Батьківщини". На початку грудня в Мінську Савченко провела зустріч з лідерами "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким. Савченко після зустрічі з ватажками бойовиків повідомила, що чорта в них не побачила", – нагадують Надійчині пригоди російські "Госновости".

"Депутат Верховної Ради України Надія Савченко, засуджена в Росії за вбивство журналістів, заявила про злочинний характер київської влади. Політик підкреслила, що "нинішня влада не менш злочинна, аніж попередня", поставивши запитання, "чи варто посилювати такого президента" і порівнявши Петра Порошенка з Віктором Януковичем. Пані Савченко запропонувала уявити, "що було б, якби ми підтримували Януковича" і відповісти, "чи терпіли б ми ще два роки?", – пише "Коммерсант".

Героїня, котра за вказівкою влади різко впала у немилість" "могла б гордо піти і на правах "голосу нації" зрідка й влучно ділитися своїм поглядом на те, що відбувається в країні. Але нардеп обрала інший шлях – піти врозріз зі знахабнілою владою і намагатися лавірувати між купами сміття, що скидається на її голову проплаченими Банковою інтернет-бійцями,

– натхненно віщають "РИА Новости".

"У нас відбуваються Майдани, тому що це природна боротьба людини за свої права, за життя. Тільки після кожного Майдану нам примудряються заморочити ум і перевертають все навпаки. Нам зараз потрібно підійти до цього розумно, виважено, та шляхом еволюції здійснити врешті-решт ту революцію, яка потрібна Україні", – цитує Савченко "Росбалт".

Розгадка несподіваної симпатії до Савченко з боку російських медіа, котрі не балували її підтримкою у гірші для екс-льотчиці часи – коли та сиділа за гратами у Росії – проста. Вона – у наступних словах "Независимой газеты": "Надія Савченко не вважає керівництво "ДНР" та "ЛНР" терористами і ворогами. Вона виходить з того, що Донбас і Україну стравили між собою, а відтак врегулювання ситуації бачить у прямих переговорах Києва з Донецьком та Луганськом".

Останнім часом в Києві було зроблено багато заяв про те, що Савченко нібито провадить проросійську лінію. Європейські посередники у врегулюванні донбаського конфлікту можуть сприйняти її слова як підтвердження, що ситуація на сході України – не російсько-українська війна, а внутрішній український конфлікт. Ніхто з українських політиків не допускає в своїх публічних виступах такого тлумачення суті подій,

– зазначає "НГ".

Окрім всього вище зацитованого, росЗМІ також чимало уваги приділяють новому політпроекту Савченко "РУНА" ("Рух українського народу"), видачі їй "на руки" ватажками "ДНР" двох жінок-полонених, а також звинуваченню у державній зраді, яке Надії може висунути СБУ. Одним словом, у всіх ідейних натхненників "Новоросії" з’являється серйозний привід для занепокоєння – їх явно відсувають на другий план, запалюючи на небі "ЛДНР" нову зірку.



Росмедіа раді тим інформаційним приводам, які створює для них Надія Савченко. На фото – заручниці Анжеліка Преснякова та Ольга Сворак, яких звільнили за допомогою Савченко. Українська преса зазначає, що за цими "полонянками" тягнеться виразний російський слід

За згадками у російській пресі Савченко значно випереджає і Захарченка, і Плотницького. Тож привід піти у запій є не тільки у першого з них. Споглядати державницькі перспективи "ДНР"/"ЛНР" (разом із "серйозним промисловим потенціалом") ці "колеги" можуть на дні чарки, бо більше це диво побачити просто ніде.

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