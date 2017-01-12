Росія продовжує стягувати зброю до Сирії, – FoxNews

Росія продовжує нарощування озброєнь в Сирії попри домовленості про скорочення.
Про це повідомляє з посиланням на джерела близьке до Республіканської партії США видання FoxNews.
Як зазначив співрозмовник видання, 9 січня Росія перевела на свою базу в Сирії додаткові чотири штурмовики Су-25.
По дорозі російські літаки здійснили дозаправку в Ірані, додає джерело.
Також у Сирію доставили додатковий обслуговуючий персонал з цивільних осіб, а також чеченських бойовиків. Однак кількість новоприбулих джерела FoxNews не уточнили.
Нагадаємо, 29 грудня російський президент Володимир Путін погодився скоротити військову присутність у Сирії.
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