Росія продовжує стягувати зброю до Сирії, – FoxNews

Росія продовжує нарощування озброєнь в Сирії попри домовленості про скорочення.

Про це повідомляє з посиланням на джерела близьке до Республіканської партії США видання FoxNews.

Як зазначив співрозмовник видання, 9 січня Росія перевела на свою базу в Сирії додаткові чотири штурмовики Су-25.

По дорозі російські літаки здійснили дозаправку в Ірані, додає джерело.

Також у Сирію доставили додатковий обслуговуючий персонал з цивільних осіб, а також чеченських бойовиків. Однак кількість новоприбулих джерела FoxNews не уточнили.

Нагадаємо, 29 грудня російський президент Володимир Путін погодився скоротити військову присутність у Сирії.