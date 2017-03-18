Росія проводить масштабні військові тренування на Донбасі, – розвідка

На тимчасово окупованій території Донбасу проходять командно-штабні тренування російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляють у прес-центрі штабу АТО.

Як йдеться у повідомленні, в рамках навчання російські найманці проводять бойові стрільби по території підконтрольній Україні. З проведенням цих навчань, командування АТО пов’язує збільшення кількості обстрілів опорних пунктів, під час яких окупанти використовують важке озброєння, що заборонене Мінськими домовленостями.

Читайте також: Експерт назвав єдиний шлях, що завершить конфлікт на Донбасі

До того ж, у штабі зазначили, що протягом декількох останніх днів зафіксували факти прибутті на окуповані території Донбасу транспортних засобів з боєприпасами, пально-мастильними матеріалами та особовим складом.