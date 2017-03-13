Росія раптово привела у бойову готовність війська

Командувач Південним військовим округом оголосив раптову перевірку боєготовності військ на півдні Росії, у яку залучено близько 6 тисяч військових та 1,5 тисячі одиниць техніки.

Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на прес-службу Південного військового округу РФ.

Зокрема, раптова перевірка охопить військові частини, які дислокуються у Астраханській і Волгоградській областях, Краснодарському і Ставропольському краях, Карачаєво-Черкесії та Адигеї, а також – російські військові бази у Вірменії та у самопроголошеній Абхазії.

Як стверджують у прес-службі, керівництво хоче перевірити, наскільки підрозділи готові до виконання бойових завдань. Для цього задіяно понад 20 штабів та інших органів військового управління.

Підняті по тривозі з'єднання переведені у вищі ступені бойової готовності і вже перекинуті в призначені райони (в тому числі на незнайомі полігони), де почали маскувати техніку і приводити її в бойові позиції,

– йдеться у повідомленні.

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Військові на полігонах будуть задіяні у тактичні навчання з бойовою стрільбою, заняття з основних предметів бойової та спеціальної підготовки" та відпрацюють міжвидову взаємодію.