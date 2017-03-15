Росія раптово розгорнула ракетні комплекси біля Криму

Росія провела раптову перевірку Новоросійської військово-морської бази на узбережжі Чорного моря, в ході якої військові розгорнули ракетні комплекси "Бастіон" і артилерійські комплекси "Берег".

Також було задіяно понад 10 кораблів і суден та 100 одиниць техніки. Про це повідомив начальник відділу інформаційного забезпечення Чорноморського флоту Росії В'ячеслав Трухачов, пише "РИА Новости".

Окрім цього, було задіяно і самохідні артилерійські комплекси "Берег". Екіпажі "Бастіонів" провели умовні пуски по надводних цілях.

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