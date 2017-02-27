Росія розгорне у Криму комплекси "Бук"

Військово-морський флот Росії розгорне зенітно-ракетні комплекси "Бук" у Криму для нібито захисту кораблів Чорноморського флоту від літаків, ракет та інших літальних апаратів.

Як передають "Известия", установки "Бук" разом із зенітно-ракетними системами С-300 і С-400 Повітряно-космічних сил РФ при потребі повністю закриють небо над окупованим півостровом і Чорним морем.

"Нові зенітно-ракетні системи надійдуть на озброєння 1096-го зенітно-ракетного полку (ЗРП), який базується у Севастополі. На першому етапі ЗРП отримає комплекси "Бук-М2", а згодом – більш досконалі "Бук-М3", – йдеться у повідомленні.

Наразі точної дати початку переозброєння не називають.

Як відомо, "Бук-М2" знищує літаки й безпілотники на відстані від 3 до 45 кілометрів, крилаті і балістичні ракети – на відстані до 20 кілометрів.

Читайте також: Росія дозволила стріляти у бойовиків Донбасу за непокору, – розвідка

До слова, колишній очільник Комітету Держдуми з міжнародних справ і близька людина до оточення президента Росії Володимира Путіна відреагував на слова голови МВС Арсена Авакова про план швидкого повернення Донбасу без війни.