Росія розгорнула у Криму комплекс радіоелектронної боротьби

Російські військові в окупованому У Криму розгорнули комплекс радіоелектронної боротьби "Мурманськ-БТ".

Про це повідомляє видання "Крым.Реалии" із посиланням на кримські ЗМІ.

Зазначається, що комплек контролюватиме всі кораблі НАТО в Середземному морі.

Додамо, що "Мурманськ-БТ" – береговийкомплекс радіоелектронної боротьби. Він проводить радіорозвідку, перехоплює сигнали противника та придушує по всьому короткохвильовому діапазону на відстанях до 5 тис. км.

"Мурманськ-БТ" змонтований на семи вантажівках. Антенний комплекс монтується на чотирьох телескопічних опорах заввишки до 32 м. Нормативний час розгортання – 72 світлових години.

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