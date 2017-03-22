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Росія розводить нас, як дітей, – Мухарський про заборону в'їзду Самойловій

16:31, сьогодні 1628 Читать новость на русском
Три роки Самойловій не можна буде в'їжджати в Україну
Три роки Самойловій не можна буде в'їжджати в Україну / www.spletnik.ru

На думку українського актора, телеведучого та письменника Антіна Мухарського заборона в’їзду на територію України Юлії Самойловій, представниці Росії на Євробаченні-2017, є недоцільною.

Таку думку він висловив у коментарі сайту "24".

Так, за словами Мухарського, ситуація із Самойловою – це якраз прецедент для кремлівської пропаганди.

"Дуже пряма дія, яка свідчить про певну, скажімо, тупість органів, які мають бути все ж таки більш гнучкими", – вважає артист.

Наслідки в цьому випадку, це подарунок кремлівській пропаганді для того, щоб продовжувати нас звинувачувати. Безумовно, закон один, але це все ігри, гібридна війна,
– прокоментував він.

Україні треба діяти на випередження, каже Мухарський, а Кремль наразі попереду всієї планети в цьому плані.

"Вони хитрі, вони підступні. У них це все є. А ми тільки вчимося. На жаль, у нас ще 3 клас загальоосвітня школа у порівняні з ними. Росія розводить нас, як дітей", – додає телеведучий.

Мухарський вважає, що із цієї ситуації треба зробити промо і привернути увагу.

"Наприклад, щоб інваліди сиділи в перших рядах на Євробаченні. Декілька рядів в державному рівні віддати воїнам, які постраждали внаслідок війни", – підкреслив артист.

Як відомо, для виступу на Євробаченні-2017 у Росії обрали співачку Юлію Самойлову. З дитинства вона пересувається на інвалідному візку.

Згодом стало відомо, що у червні 2015-го вона виступала з концертом в окупованому Росією Криму. Відтак СБУ прийняло рішення заборонити російській співачці в’їзд на територію України на три роки.

24 Канал – національний медіапартнер Євробачення-2017

Теги: LifeStyle Україна Юлія Самойлова Євробачення-2017 Євробачення Україна-Росія Скандал Музика
Джерело: 24 канал
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