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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Росія сама захищається від своїх бойовиків – зміцнює кордон з окупованим Донбасом

22:38, сьогодні 173 Читать новость на русском
У Росії не раді бойовикам з Донбасу
У Росії не раді бойовикам з Донбасу / Фото із соцмереж

У Державній прикордонній службі України підтверджують інформацію, що Росія посилює свій кордон з так званими "ЛНР" та "ДНР".

Про це повідомив голова Держприкордонслужби, Петро Цигикал. За його словами, ця інформація підтверджується одразу з двох джерел, інформує "5 канал".

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Так. Факт підтверджується. Із різних джерел,
– відповів він на питання журналіста.

Як пояснив очільник прикордонного відомства, таким чином Росія намагається вберегтись від проникнення на територію федерації нею ж фінансованих бойовиків.

Цигикал каже, що такі факти є своєрідним сигналом для України, що між Росією та проросійськими терористами на тимчасово непідконтрольних територіях Донбасу "не все так добре".

Напередодні очільник МЗС Росії Сергій Лавров відзначився гучною заявою щодо війни на Донбасі, фактично визнавши, що обстрілами та бомбардуваннями на сході України займається РФ.

Теги: Новини України Новини політики Держприкордонслужба Новини Росії Тероризм АТО Війна на Донбасі
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