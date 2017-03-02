Росія силою відправляє туристів в Крим: промовисті підрахунки

Російські приватні і держкорпорації примусово відправили до окупованого Крим близько 700 тисяч чоловік, щоб завантажити порожні кримські санаторії.

Про це повідомив екс-глава міністерства курортів і туризму Криму Олександр Лієв, який очолював Мінкурортів Криму до анексії півострова, пише Центр журналістських розслідувань.

Близько 700 тисяч людей поїхали до Криму не з власної волі. Їх відправляє до Криму держава, державні і не тільки корпорації. Рознарядка була дана по всіх областях, – щоб завантажити кримські санаторії. В цілому ця цифра була пікова, пік припав на 2015 рік, далі вона буде падати. Це був максимум, який зміг вичавити Кремль. Далі цифра буде скорочуватися,

– заявив Лієв.

За його словами, зараз підрахунком туристичного потоку до Криму займається тільки очолювана ним "Асоціація індустрії гостинності України".

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Лієв нагадав, що найуспішнішим в минулому був рік проведення чемпіонату з футболу Євро-2012, тоді Крим відвідали понад 6 мільйонів туристів. Зараз їх в чотири рази менше.

Нагадаємо, нещодавно Глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов запросив українських туристів на відпочинок в окупований Крим. В мережі на таке запрошення відреагували хвилею жартів, мовляв, в Криму перестали боятися міфічних "бандерівців".