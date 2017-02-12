Росія смертельно хвора, – Мухарський

Відомий український артист Антон Мухарський назвав терміни початку розпаду Російської Федерації.

Про це він розповів у інтерв'ю виданню "Укрінформ".

За словами Мухарського, перші ознаки розпаду Росії вже помітні, а у найближчі рік-півтора можна буде спостерігати процеси її розпаду.

"Щодо окупованого Донбасу не можна бути центристом, тому що це орган, який зігнив і тепер заражає весь організм. Тому треба робити, як після Чорнобиля – відгородили шматок землі, адже всі розуміють – там зараза", – вважає артист.

Він додав, що абсолютно впевнений у тому, що зовсім скоро розпочнеться саморуйнування Російської імперії, адже вже набралася критична маса подій.

"Я це відчуваю. Ось буквально за рік-півтора ми побачимо незворотні процеси її розпаду. Вже йде симптоматика, яка це показує. Це коли інфекція ходить в організмі, і якісь шкірні висипання свідчать про те, що незабаром вдарить серйозна криза з температурою. А в даному випадку, я так пророкую, можливо, зі смертю пацієнта. Можливо, буде довга агонія і боротьба через бажання забрати і потягти в могилу з собою якомога більше нормальних людей, тому що Росія – хвора абсолютно смертельно і намагається нас заразити через Донбас", – вважає співак.

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