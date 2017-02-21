Росія сподівається обійти санкції Євросоюзу з допомогою Ірану

Росія має намір домовитися з Іраном про постачання газових турбін для двох електростанцій в окупованому Криму, що дозволить обійти їй санкції ЄС.

Про це заявив глава російської корпорації "Ростех" Серій Чемезов під час брифінгу в Абу-Дабі, повідомляє Reuters.

"Ми маємо проблеми з турбінами, тому що Німеччина і деякі інші європейські країни заборонили поставки (турбін, – "24") в Крим. Ми ведемо переговори з Іраном, вони виробляють схожі турбіни," – сказав він.

Росія планує підписати контракт з Іраном вже найближчим часом. Поки що сторони ведуть перемовини щодо ціни.

Зазначимо, відповідно до санкцій, накладених Євросоюзом на РФ, європейським приватним особам і компаніям заборонено продавати енергетичні технології в окупований Росією український півострів.

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До слова, Євросоюз продовжить санкції проти екс-президента України Віктора Януковича і 15 його соратників.