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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

Росія стягує важке озброєння до лінії фронту, – ОБСЄ

21:01, сьогодні 473 Читать новость на русском
Українські військові в зоні АТО
Українські військові в зоні АТО / Getty Images

На Донбасі російсько-окупаційні сили зміцнюють позиції на лінії зіткнення. Бойовики стягують важке озброєння, яке раніше перебувало на зберіганні в сусідніх районах.

Про це заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кейт Бернс під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє "Укрінформ".

За її словами, протягом вже двох тижнів російсько-окупаційні сили будують укріплення на лінії зіткнення.

За останні дні спостерігачі СММ зафіксували 75 випадків, коли зброя була виведена з місць зберігання та дислокації бойовиків в утримуваному Луганську,
– заявила Бернс.

Читайте також: В ОБСЄ прогнозують потужне загострення на Донбасі

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО ОБСЄ
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