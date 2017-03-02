Росія стягує важке озброєння до лінії фронту, – ОБСЄ

На Донбасі російсько-окупаційні сили зміцнюють позиції на лінії зіткнення. Бойовики стягують важке озброєння, яке раніше перебувало на зберіганні в сусідніх районах.

Про це заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кейт Бернс під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє "Укрінформ".

За її словами, протягом вже двох тижнів російсько-окупаційні сили будують укріплення на лінії зіткнення.

За останні дні спостерігачі СММ зафіксували 75 випадків, коли зброя була виведена з місць зберігання та дислокації бойовиків в утримуваному Луганську,

– заявила Бернс.

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