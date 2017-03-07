Росія та Україна домовились про переміщення 18 заручників з Криму

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська та її російська колега Тетяна Москалькова у Женеві провели перемовини в рамках щорічної зустрічі Глобальної мережі національних інститутів з прав людини.

За підсумками заходу, сторони домовилися, що в Україну з анексованого Криму буде передано 18 українських полонених, повідомляє прес-служба українського омбудсмена.

Під час зустрічі омбудсменів особливу увагу було приділено питанню реалізації попередніх домовленостей сторін, зокрема, щодо переміщення українських громадян, які відбувають покарання на території АР Крим, в інші заклади для подальшого відбування покарання на території материкової України, - зазначається у повідомленні.

Крім того, Валерія Лутковська і Тетяна Москалькова обговорили шляхи якнайшвидшої технічної реалізації попередніх домовленостей такого переміщення та розглянули виконання процедури переміщення відповідними державними органами обох держав.

До слова, вищезазначене переміщення відбудеться найближчим часом.

Також Валерія Лутковська висловила бажання відвідати Андрія Захтея, Євгена Панова та інших українських громадян, які наразі перебувають у СІЗО Сімферополя, Романа Сущенка, якого утримують у СІЗО Москви, а також інших політ’язнів, які вже відбувають покарання в різних виправних закладах на території Росії.

Обговорили омбудсмени і проблемні питання, пов’язані з етапуванням Станіслава Клиха до Верхньоуральська.

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