Росія у суді ООН: "Бук" везли на Донбас для захисту від ЗСУ

Британський юрист Семюель Уордсворт, запрошений російською стороною на суд ООН, і у другий день аргументів РФ в Гаазі не визнав, що "Бук" доставила Росія.

За його словами, невідомі, які передавали бойовикам на Донбас пускову установку ЗРК "Бук", що збила пасажирський лайнер рейсу МН17, мали намір використовувати його для зміцнення ППО так званих "ДНР/ЛНР".

Якщо на Донбас передавався зенітно-ракетний комплекс, який використовували для збиття літака рейсу МН17, то тут я хочу зробити також кілька приміток. Українська сторона вчора сказала, що в тому випадку, якщо російській стороні відомо про конкретних людей у РФ, які, приміром, допомагали переміщати установку "Бук" в Україну й назад до Росії після трагедії "Боїнга", і безпосередньо в цьому брали участь, то російська сторона зобов'язана провести розслідування й покарати цих людей відповідно до різних положень конвенції,

– сказав він.

"Однак озвучене в понеділок звернення української сторони звучало так, що літак був збитий саме "російською стороною, і ця зміна формулювання викликала нашу реакцію у вівторок ", - пояснив він.

На його думку, Україна "повинна чіткіше сформулювати", у чому вона звинувачує Росію. "Хто б не передавав цей комплекс збройним формуванням ДНР/ЛНР, він мав на меті лише посилення оборони ДНР/ЛНР від можливих атак Повітряних сил України", – заявив спікер від РФ.

Нагадаємо, 16 січня 2017 року Петро Порошенко доручив МЗС України передати позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі щодо порушення Росією Конвенції ООН щодо протидії фінансування тероризму та Конвенції щодо ліквідації усіх форм расової дискримінації.