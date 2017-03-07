Росія в Гаазі озвучила відмовки щодо свого "Буку" на Донбасі

Росія, захищаючи свою позицію в Міжнародному суді ООН в Гаазі, стверджує, що Україна не має підстав для звинувачень у суді, оскільки ті, хто надали для використання ракетний комплекс "Бук", не мали наміру збивати саме цивільний літак над Донбасом.

Про це у своїх виступах в Гаазі заявили представники РФ, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, один з представників Росії у процесі, глава департаменту з питань нових викликів та загроз Ілля Рогачов наголосив, що звинувачення за конвенцією про фінансування тероризму державою вимагає не лише факту терористичного акту, і не лише надання допомоги тим, хто його вчинив, але також того, щоби спонсор "мав наміри або знав про цей теракт".

Тобто має бути або намір, або знання,

– наголосив він.

Водночас запрошений російською стороною юрист Самуель Вордсворс, що представляв детальнішу правову позицію Росії, наголосив, що в епізоді з постачанням в Україну комплексу "Бук" Україна не надала наказів щодо виконання цих вимог.

Мало бути усвідомлення того, що "Бук" постачається саме для атаки на цивільний літак. Але Україна стверджує лише, що він був поставлений з Росії, і нічого більше,

– пояснив Вордсворс.

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Він також наполіг, що, виходячи з повідомлень ЗМІ, бойовики мали намір збивати військові українські літаки, а не цивільний авіалайнер.

Натомість він не визнав, що ЗРК "Бук" був і справді поставлений з російської території, наголосивши, що Росія ставиться з недовірою і сумнівом щодо результатів розслідування, оприлюднених Міжнародною слідчою групою.

Нагадаємо, 6 березня у Міжнародному суді ООН, що в Гаазі, стартували слухання у справі "Україна проти Росії".



На попередньому слуханні справи Україна закликала Міжнародний суд змусити Росію відмовитися від фінансування бойовиків на Донбасі та припинити переслідування українців і кримських татар у Криму.