Росія в Гаазі: Україна дискримінувала кримських татар десятиліттями

Російська сторона в Міжнародному суді ООН у Гаазі відкидає звинувачення України в дискримінації і порушення прав національних меншин у Криму. Водночас представники Росії звинуватили Україну в дискримінації кримських татар.

Про це під час виступу заявив представник російського МЗС Григорій Лук'янець, повідомляє "УНІАН".

Україна просить суд застосувати тимчасові заходи, щоб захистити основні права населення Криму від дискримінації, але текст запиту містить такі визначення, як "агресія","окупація" або "незаконний референдум". Більше того, роки Україна демонструвала дискримінацію кримських татар у Криму і продовжує дискримінацію на підконтрольній території... Цей запит не має нічого спільного із захистом прав людини, це про статус Криму, який не має нічого спільного з цією справою,

– заявив Лук'янець.

Він запевняє суд, що "Росія докладає значних зусиль, щоб просувати вперед гармонійним розвитком усі етнічні групи в Криму, що контрастує з тим, якою була ситуація до 2014 року".

Україна дискримінувала татар десятиліттями. Росія докладає значних зусиль, щоб підтримувати кримських татар та українську спільноту, і просувати їх культуру в Криму, не дивлячись на складну фінансову ситуацію. Такі зусилля ніколи не були здійснені на цій території,

– заявив Лук'янець.

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За словами представника РФ, "лідери кримських татар і української громади в Криму чітко не погоджуються зі звинуваченнями в дискримінації". Лук'янець зазначив, що "жоден закон РФ не дискримінує кримських татар або українців".

"Україна також не надала доказів виступів, в яких є ненависть. Україна не змогла надати жодного доказу, документа або заяви, які підтримують звинувачення у залякуванні на етнічному ґрунті", – додав він.

Говорячи про заборону Меджлісу кримськотатарського народу, Лук'янець заявив, що ця організація ніколи не діяла в рамках українського законодавства, а Україна ніколи не визнавала Меджліс як представницький орган татар.

"Українська влада прийняла всі ці рішення після того, як змінився статус Криму. Згодом Меджліс став дедалі більше залежати від методу насильства в досягненні своєї мети", – стверджує представник МЗС РФ.

Рішення заборонити Меджліс було реакцією на акти насильства і не має нічого спільного з національністю його членів,

– заявив він.

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Інший представник російської сторони Матіас Форто переконує суд, що в сенсі кримінального переслідування з українцями і татарами не поводяться по-іншому, ніж з іншими.

"Справи, про які говорила Україна, є справами про екстремізм і тероризм. Правила щодо сепаратизму і екстремізму застосовуються до всіх, Україна не пояснила, чому з татарами і українцями повинні поводитися по-іншому", – переконує він.

Торкаючись мовного і культурного питання у Криму, Форто сказав, що кількість шкіл, в яких учні можуть отримати освіту рідною мовою, збільшилася, а не зменшилася з 2014 року, як і кількість засобів масової інформації.

Ситуація в цілому покращилася,

– стверджує Форто.

Нагадаємо, 7 березня Росія у Міжнародному суді ООН в Гаазі заявила, що бойовики на Донбасі самі знайшли зброю – радянську або залишену Збройними силами України.



Також Росія стверджує, що ті, хто надали для використання ракетний комплекс "Бук", не мали наміру збивати саме цивільний літак над Донбасом.