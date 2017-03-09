Росія вчергове брутально збрехала у Гаазі

Росія у Міжнародному суді ООН в Гаазі заявила, що українська влада ніколи не зверталася до Кремля з проханням скасувати заборону Меджлісу кримськотатарського народу на території окупованого півострова.

Таку заяву зробив представник російської сторони Матіас Форто на судових слуханнях у Гаазі, повідомляє Liga.net.

"Україна ніколи не зверталася до Росії з проханням скасувати заборону Меджлісу", – стверджує Форто.

Він додав, що цей факт свідчить про небажання офіційного Києва вирішити "суперечку" дипломатичним шляхом. За словами Матіаса Форто, Меджліс було заборонено на території півострова в рамках "боротьби з екстремізмом".

Як відомо, насправді у квітні 2016 року Міністерство закордонних справ України офіційно надіслало Росії ноту протесту з вимогою скасувати заборону діяльності Меджлісу на території окупованого Криму.

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Нагадаємо, з 6 до 9 березня у Гаазі в Міжнародному суді ООН тривають судові слухання за позовом України проти Росії.



7 березня Росія відкинула будь-які звинувачення на свою адресу щодо постачання зброї терористам і заявив, що бойовики на Донбасі самі знайшли зброю у шахтах – радянську або залишену ЗСУ

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