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Росія веде проти України масштабну кіберрозвідку з метою дискредитації певних політиків, – Сюмар

13:13, сьогодні 107 Читать новость на русском
Вікторія Сюмар
Вікторія Сюмар / nfront.in.ua

Проти України ведеться масштабна кіберрозвідка, очевдино, з боку Російської Федерації з метою дискредитації певних політиків та окремих політичних сил.

Про це заявила голова Комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політики, заступник керівника фракції "Народний фронт" Вікторія Сюмар у середу у парламенті, відповідаючи на запитання журналістів.

"Те, що кіберрозвідка ведеться – це однозначно, те що будь-які акаунти можуть сьогодні відкриватися й інформація звідти буде братися для дискредитації, власне кажучи, і політиків, і окремих політичних сил – це однозначно і нічого нового в цьому немає. У нас фактично війна з Росією, яка має усі технології, аби зламати акаунти Білого дому. Чому ми дивуємося, що наші системи в цьому є якимись безпечними? Це ілюзія безпечності", – наголосила вона.

При цьому народний депутат зауважила, що "Росія є достатньо потужною державою для того, щоб серйозно вкластися в ці розробки". Тому українській владі слід значно уважніше поставитися до цієї теми.

Так, за словами Вікторії Сюмар, оскільки до війни Україна та Росія були досить пов'язані в багатьох питаннях, в тому числі наші системи значною мірою працювали чи досі працюють на російському програмному забезпеченні, то сьогодні необхідно провести "досить жорстку заміну" (російського софту. – Ред.), а також кооперуватися в сфері кібербезпеки зі значно сильнішими країнами, такими як Сполучені Штати Америки та країни ЄС.

Теги: Україна-Росія Політика Євросоюз Народний фронт США
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