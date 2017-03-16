Росія вела перемовини щодо анексії Криму ще до розвалу СРСР, – Джемілєв

Російська Федерація планувала порушити територіальні кордони Україну ще до розпаду Радянського Союзу.

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" розповів один з лідерів кримскотарского народу Мустафа Джемілєв.

За його словами, ще до розвалу Радянського Союзу до Криму приїхала Галина Старовойтова (радниця Єльцина з міжнаціональних відносин – 24). Вона сказала, що Росія готова визнати Меджліс вищим представницьким органом кримських татар, і запросила представників кримськотатарського народу в Кремль.

Ми з Рефатом Чубаровим приїхали, чекаємо, коли нас хтось прийме. Виходить в результаті якийсь чоловік і каже: "Ми готові допомогти кримським татарам. Зараз готуємо указ про визнання Меджлісу". І між іншим запитує: "А як ви ставитеся до того, що у нас ще є документ про денонсацію рішення Президії ВР СРСР 1954 року "Про передачу Криму до складу України"? Це ж незаконно. Це ж придурок Хрущов, нікого не питаючи, передав Крим Україні. Як ви на це дивитеся?",

– згадує Джемілєв.

Український нардеп зауважив, що з тодішньої розмови було цілком зрозуміло, що представників кримськотатарського народу запросили на зустріч лише для того, щоб отримати від них згоду на анексію Криму.

Джемілєв тоді відповів: "Взагалі-то в Криму завжди робилося все без врахування думки народу, особливо корінного, якого депортували, піддавали геноциду. Але чому ви вирішили починати з 1954 року? Давайте почнемо з того, що визнаємо незаконним Акт приєднання Криму до Росії в 1783 році. Це ж було незаконне захоплення. А потім потихеньку пройдемося і по іншим актам щодо Криму".

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