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Росія вибрала курс на протистояння, а не співробітництво, – очільник Пентагону

08:24, сьогодні 169 Читать новость на русском
Ештон Картер
Ештон Картер / Getty Images

Глава Пентагону Ештон Картер заявив, що поведінка Росії все більше обмежує області співпраці Москви і Вашингтона.

Про це повідомляє ВВС.

Я бачу області, де ми можемо співпрацювати, але їх стає все менше і менше. Це та стратегія, яку вибрала Росія,
– сказав Картер.

За його словами, області взаємодії двох країн послідовно скорочувалися протягом останніх 10 років.

Глава Пентагону зазначив, що Росія і США як і раніше солідарні в питанні стримування ядерних програм Північної Кореї та Ірану, а також по ситуації на Балканах.

Він додав, що при цьому співробітництва в боротьбі з екстремістським угрупуванням "Ісламська держава" в Сирії не вийшло.

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Теги: Новини Росії США
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