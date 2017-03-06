Росія видала ліцензію компанії, яку пов'язують з Курченком, на видобуток нафти в Криму, – ЗМІ

Компанія "Нові проекти", яку пов'язують з одіозним українським бізнесменом Сергієм Курченком,отримала російську ліцензію на розвідку, а також видобуток нафти та газу на шельфі Криму.

Про це пише російське видання "Коммерсантъ".

Зазначається, що основним власником компанії є підприємець Антон Дорноступ, який є близьким до родини екс-очільника "Роснадра" Валерія Пака, хоча низка джерел зазначає, що "Нові проекти" мають стосунок до Сергія Курченка.

"Два співрозмовники в уряді стверджують, що бенефіціаром "Нових проектів" є український бізнесмен Сергій Курченко, який проживає в Москві після зміни влади в Україні. Але співрозмовник "Комерсант", близький до "Нових проектів", це заперечує", – наголошує видання.

Також є інформація, що фірму заснували у Києві, проте в 2015 році її продали колишньому заступнику голови Ялти Віталію Мостовому.

За інформацією ресурсу, "Нові проекти" отримали ліцензію ще в 2015 році за спрощеним порядком для Криму (після анексії для власників українських ліцензій на надра в Чорному та Азовському морях зробили спрощений порядок їх переоформлення до 1 жовтня 2015 року, – "24"), щоправда тоді не мали жодних активів і не вели господарської діяльності.

Так, за даними Росстату, бухгалтерський баланс компанії на кінець 2015 року був порожнім і у компанії не було жодних активів, окрім 60 тисяч рублів статутного капіталу.

Зауважимо, що ще в червні 2016 року прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв розпорядився видати компанії ліцензію на ділянку "Глубока" на 30 років.

Відтак, в 2017 році "Нові проекти" мають намір скласти план пошуково-розвідувальних робіт, а у упродовж восьми років компанія повинна пробурити пошукову свердловину.

Читайте також: Окупанти завдали серйозного удару по виноробству у Криму