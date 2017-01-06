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Росія відкликає авіаносець "Адмірал Кузнєцов" з Сирії

11:32, сьогодні 179 Читать новость на русском
Авіаносець
Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" / fakeoff.org

Авіаносна група військово-морського флоту Росії на чолі з авіаносцем "Адмірал Кузнєцов" покидає Сирію в рамках скорочення військової присутності Росії.

Про це повідомив начальник Генштабу збройних сил РФ Валерій Герасимов, передає "ТАСС".

У Міноборони РФ заявили, що першими зону конфлікту покинуть кораблі авіаносної групи Північного флоту на чолі з єдиним російським авіаносцем "Адмірал Кузнєцов".

"Відповідно до рішення Верховного головнокомандувача ВС РФ Володимира Путіна Міноборони Росії приступає до скорочення угруповання збройних сил у Сирії", – сказав Герасимов.

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Теги: Війна у Сирії Новини Росії
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