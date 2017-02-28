Росія відмовилася затримувати підозрюваних у вбивстві Кім Чен Нама

Російські правоохоронці відмовилися затримувати підозрюваних у причетності до вбивства Кім Чен Нама, старшого брата лідера КНДР Кім Чен Ина.

Про це з посиланням на неназване дипломатичне джерело пише південнокорейська газета "Чунан Ільбо", передає "Медуза".

За версією слідства, четверо громадян КНДР після вбивства Кім Чен Нама покинули Малайзію і попрямували в Пхеньян через Джакарту, Москву і Владивосток. Південна Корея надіслала Росії запит на затримання підозрюваних, втім у Москві не знайшли достатньо підстав для цього.

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Поки що російська сторона ніяк не прокоментувала запит Південної Кореї.

Кім Чен Нама убили 13 лютого в Куала-Лумпурі, столиці Малайзії. Дві жінки накинули йому на обличчя хустку з речовиною VX – однією з найбільш сильнодіючих отрут. Одна з підозрюваних зізналась, що за виконання "завдання" їй заплатили приблизно 90 доларів США.