13:07
28 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Миролюбивий Путін. Власний фюрер для Росії
Вєсті Кремля
21:46, 27 лютого
Весті.UA. Свинство депутатів у туалетах. Неочікувана правда від Авакова
Вєсті.UA
20:26, 27 лютого
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, 24 лютого
Випуск новин за 10:00: Доба у зоні АТО. Безвіз для України
Випуск новин
11:18, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Росія відмовилася затримувати підозрюваних у вбивстві Кім Чен Нама

12:28, сьогодні 227 Читать новость на русском
Кім Чен Нама убили 13 лютого
Кім Чен Нама убили 13 лютого / www.bbc.com

Російські правоохоронці відмовилися затримувати підозрюваних у причетності до вбивства Кім Чен Нама, старшого брата лідера КНДР Кім Чен Ина.

Про це з посиланням на неназване дипломатичне джерело пише південнокорейська газета "Чунан Ільбо", передає "Медуза".

За версією слідства, четверо громадян КНДР після вбивства Кім Чен Нама покинули Малайзію і попрямували в Пхеньян через Джакарту, Москву і Владивосток. Південна Корея надіслала Росії запит на затримання підозрюваних, втім у Москві не знайшли достатньо підстав для цього.

Читайте також: Назвали організаторів вбивства брата Кім Чен Ина

Поки що російська сторона ніяк не прокоментувала запит Південної Кореї.

Кім Чен Нама убили 13 лютого в Куала-Лумпурі, столиці Малайзії. Дві жінки накинули йому на обличчя хустку з речовиною VX – однією з найбільш сильнодіючих отрут. Одна з підозрюваних зізналась, що за виконання "завдання" їй заплатили приблизно 90 доларів США.

Теги: Політика Південна Корея КНДР Кім Чен Ин
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Шулявський міст
сьогодні, 11:23 Шулявський міст "втомився", як і рейтинги Кличка
Микола Давидюк 739
Голландцы все так же
сьогодні, 08:29 Голландцы все так же "быкуют", наши все так же тупят
Злой Одессит 1926
Кремль и региональные правительства не ладят друг с другом, и это проблема для Путина
сьогодні, 04:53 Кремль и региональные правительства не ладят друг с другом, и это проблема для Путина
Блог Медіа 1391
Россия взяла курс не на посадки и репрессии, а на выдавливание диссидентствующих
27 лютого, 22:25 Россия взяла курс не на посадки и репрессии, а на выдавливание диссидентствующих
Аркадий Бабченко 705
Яким був Нємцов: Спогади родичів та однодумців
27 лютого, 21:01 Яким був Нємцов: Спогади родичів та однодумців
2284
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Журналісти з'ясували, ким був Овідіопольський різник
 30 грудня 2016 , 10:18
Росія на Донбасі має більше танків, аніж німецька армія, – Порошенко
14 жовтня 2016 , 18:44 3
Саакашвілі розповів, що його розчарувало на посаді губернатора Одещини
 4 грудня 2016 , 11:01 2
Неадекватний чоловік погрожував ножем і розбив вітрини у Львові
2 січня , 16:16
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук