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Росія відмовляється транслювати Євробачення-2017, – ЗМІ

04:27, сьогодні 318
Росія відмовляється транслювати Євробачення-2017, – ЗМІ
/ trkrai

Російські телеканали відмовилися від трансляції Євробачення-2017 через заборону в'їзду учасниці Юлії Самойловій в Україну.

Про це повідомляє сайт пропагандистського каналу "Росія-24".

Проте офіційний транслятор пісенного конкурсу в Росії – "Перший канал" – не підтвердив та не спростував цю інформацію.

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Нагадаємо, 22 березня СБУ заборонила в’їзд в Україну представниці Росії на Євробаченні-2017 Юлії Самойловій. Відтак, в Росії вирішили, якщо їхня представниця зможе приїхати у Київ у цьому році, то вона знову представлятиме Росію вже у 2018 році.

Сама ж Самойлова переконана, що ситуація ще може змінитися.

Теги: Україна Євробачення-2017 Культура Музика Новини Росії Юлія Самойлова
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