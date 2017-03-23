Росія відправила бойовикам на Донбас черговий гумконвой

40 автомобілів з Росії повезли так званий "гуманітарний вантаж" на окупований Донбас.

В російському МНС переконують, що 500 тонн вантажу – це дитячі продуктові набори.

З водіями разом відправилися медики і технічний персонал.

Перед прибуттям на державний кордон, який через війну на Донбасі не контролює Україна, колона розділиться на дві частини. Одна з них пройде на пункт пропуску "Донецьк", друга – на "Матвіїв Курган". Відтак встановити що саме насправді перевозять вантажівки на Донбас українська сторона і міжнародні спостерігачі не мають можливості.

Це вже 63 "гумконвой", який надіслала Росія на окупований Донбас.

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