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ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Росія відправила до Сирії фрегат з крилатими ракетами з окупованого Криму

01:31, сьогодні 91
Адмірал Григорович
Адмірал Григорович

Росія з окупованого Севастополя відправила до узбережжя Сирії фрегат з крилатими ракетами. Там "Адмірал Григорович" приєднається до російської військово-морської групи, яка дислокується поблизу сирійського узбережжя.

Торік у листопаді цей фрегат уже побував у Середземному морі й завдавав ударів по цілях на території Сирії.

"Адмірал Григорович" здатний нести на борту до 8 крилатих ракет "Калібр", а також 36 зенітних керованих ракет комплексу "Штиль-1".

Він є морською версією зенітного комплексу "Бук".

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Теги: Війна у Сирії Зброя Новини Криму Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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