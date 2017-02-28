Росія відправила до Сирії фрегат з крилатими ракетами з окупованого Криму

Росія з окупованого Севастополя відправила до узбережжя Сирії фрегат з крилатими ракетами. Там "Адмірал Григорович" приєднається до російської військово-морської групи, яка дислокується поблизу сирійського узбережжя.

Торік у листопаді цей фрегат уже побував у Середземному морі й завдавав ударів по цілях на території Сирії. "Адмірал Григорович" здатний нести на борту до 8 крилатих ракет "Калібр", а також 36 зенітних керованих ракет комплексу "Штиль-1". Він є морською версією зенітного комплексу "Бук". Читайте також: Хто для Росії є серйозним ворогом: думка політика