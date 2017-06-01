Росія відправлятиме туристів до найзакритішої країни світу

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У Росії туристам пропонується екскурсійний тур з Владивостока до Північної Кореї. Подорож до країни з цілим арсеналом зброї масового знищення здійснюватиметься на теплоході, а проживати пропонується в готелі.
Про це повідомляє "РИА Новости" із посиланням на менеджера туристичної компанії, яка займається організацією турів для росіян до КНДР, Наталію Зиніну.
Зазначається, що пропонована п’ятиденна подорож обійдеться росіянам у 27 тисяч рублів. Так, російські туристи зможуть поїхати в КНДР із 1 липня.
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"Все включено: трансфери на поромі і всередині країни, харчування, розміщення в готелі, екскурсійна програма. Мені сподобався теплохід: чистий і акуратний, доброзичливий екіпаж. Там був дуже гарний ресторан і дуже смачна кухня", – розповіла Зиніна.
Вона запевнила, що російські туристи зможуть побачити парк Хеан, пам'ятник російським солдатам, концерт дитячої корейської національної студії, магазин філателії, оранжерею квітів Кімірсенхва і Кімченірхва.
"Північнокорейці все дуже доброзичливі, вони навіть не знають, що всі інші вважають їх агресорами", – зазначила Зиніна.