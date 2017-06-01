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Росія відправлятиме туристів до найзакритішої країни світу

17:58, сьогодні 1212 Читать новость на русском
В Росії пропонується подорож до КНДР
В Росії пропонується подорож до КНДР / Getty Images

У Росії туристам пропонується екскурсійний тур з Владивостока до Північної Кореї. Подорож до країни з цілим арсеналом зброї масового знищення здійснюватиметься на теплоході, а проживати пропонується в готелі.

Про це повідомляє "РИА Новости" із посиланням на менеджера туристичної компанії, яка займається організацією турів для росіян до КНДР, Наталію Зиніну.

Зазначається, що пропонована п’ятиденна подорож обійдеться росіянам у 27 тисяч рублів. Так, російські туристи зможуть поїхати в КНДР із 1 липня.

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"Все включено: трансфери на поромі і всередині країни, харчування, розміщення в готелі, екскурсійна програма. Мені сподобався теплохід: чистий і акуратний, доброзичливий екіпаж. Там був дуже гарний ресторан і дуже смачна кухня", – розповіла Зиніна.

Вона запевнила, що російські туристи зможуть побачити парк Хеан, пам'ятник російським солдатам, концерт дитячої корейської національної студії, магазин філателії, оранжерею квітів Кімірсенхва і Кімченірхва.

"Північнокорейці все дуже доброзичливі, вони навіть не знають, що всі інші вважають їх агресорами", – зазначила Зиніна.

Теги: Новини Росії LifeStyle КНДР Подорожі
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