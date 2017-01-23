Росія вимагає в України видати 200 екс-бійців АТО

В Україні близько 200 іноземців-бійців АТО можуть екстрадитувати. Більшість з них вимагає депортувати Росія.

Так заявила член робочої групи з екстрадиційних справ Ольга Касьян.

Від депортації бійців АТО може врятувати отримання статусу біженця, надання українського громадянства, або спеціальний законопроект, який накладе мораторій на екстрадицію добровольців.

Читайте також: Росія завела 5 справ на своїх громадян через "Правий сектор"

Такий документ до Верховної Ради подали ще торік. Він пройшов всі комітети, та досі, його так і не поставили на голосування.

Ми нікому не потрібні, ось і все. Нас просто намагаються не помічати ніби нас немає,

– заявив громадянин Росії, доброволець полку "Азов" Нікіта Макєєв.

За словами Касьян іноземці, які воювали за Україну на Донбасі вже зневірилися і багато хто з них виїжджає у треті країни, або повертаються на батьківщину, де на них чекає покарання.